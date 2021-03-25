Госэкоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки

Государственная экоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки. Инспекция будет оперативно информировать полицию и прокуратуру о фактах, имеющих состав уголовного нарушения, а также о недопуске на предприятия.

"Инспекторы обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех без исключения случаях недопуска на предприятия, ведь это свидетельствует о сокрытии экологических нарушений на объектах", - сказал он.

По словам главы экоинспекции, в случае игнорирования правоохранителями обращений ГЭИ о недопусках или фактах, содержащих признаки уголовных нарушений, местные инспекции будут сообщать Центральному аппарату. А тот в свою очередь будет обращаться в Генпрокуратуру.

Малеваный подчеркнул, что в этом году инспекция будет иметь дополнительные инструменты, чтобы отстаивать факты природоохранных нарушений в судах. Речь идет об увеличении финансирования ГЭИ в части уплаты судебного сбора. Благодаря этому терорганы инспекции могут обращаться в суд в каждом случае отказа нарушителя платить убытки.