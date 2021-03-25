Держекоінспекція буде залучати поліцію у разі недопуску на підприємства для перевірки

Державна екоінспекція буде залучати поліцію у разі недопуску на підприємства для перевірки. Інспекція буде оперативніше інформувати поліцію та прокуратуру про факти, що мають склад кримінального порушення, а також про недопуск на підприємства.

"Інспектори зобов'язані повідомляти правоохоронні органи про всі без винятку випадки недопусків на підприємства, адже це свідчить про приховування екологічних порушень на об'єктах", - сказав він.

За словами глави екоінспекції, у разі ігнорування правоохоронцями звернень ДЕІ про недопуски чи факти, що містять ознаки кримінальних порушень, місцеві інспекції будуть повідомляти Центральний апарат. А той своєю чергою буде звертатись до Генпрокуратури.

Мальований підкреслив, що цьогоріч інспекція матиме додаткові інструменти, щоб відстоювати факти природоохоронних порушень у судах. Йдеться про збільшення фінансування ДЕІ у частині сплати судового збору. Завдяки цьому тероргани інспекції можуть звертатись до суду в кожному випадку відмови порушника сплачувати збитки.