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Госэкоинспекция: 40% населенных пунктов Закарпатья не обеспечены вывозом отходов

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Закарпатье, Пятница 28 мая 2021 16:57
Госэкоинспекция: 40% населенных пунктов Закарпатья не обеспечены вывозом отходов Фото: глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный (facebook)
Автор: Юлия Струк

Государственная экологическая инспекция обнаружила, что 40% населенных пунктов Закарпатской области не обеспечены централизованным сбором бытовых отходов. Это зафиксировали в ходе проверок исполнительской дисциплины в органах местного самоуправления региона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ГЭИ Андрей Малеваный заявил, что это в основном сложно доступные горные районы, из которых мусор просто смывается потоками к реке Тиса.

"Поэтому дал поручение ГЭИ в Закарпатье обеспечить охват проверками и таких населенных пунктов. Необходимо проверить, имеют ли они разработанные схемы санитарной очистки, а при отсутствии - предоставить предписания на их создание", - сказал глава инспекции.

По его словам, ведомство усиливает меры контроля по выявлению несанкционированных свалок в прибрежно-защитных полосах.

"Уходим от превентивных мер и после фиксации нарушения будем сразу рассчитывать убытки", - проинформировал Малеваный.

Следующей проблемой области остается незаконная вырубка и захламленность лесов.

"Активизации рубок и других "лесных" нарушений следует ожидать после завершения сезона тишины. Поэтому обращаю внимание на усиление работы в части контроля за состоянием лесов", - добавил глава экоинспекции.

Напомним, ранее Малеваный сообщил, что тонны мусора, которые попали в Венгрию по реке Тиса, на 80% имеют румынское происхождение. К такому выводу пришли после экспертизы, которую провела украинско-венгерская рабочая группа.

Как писало РБК-Украина, в марте 2021 года Венгрия пожаловалась на тонны мусора, которые приплыли по реке Тиса, проходящей через Украину и Румынию. За первые два месяца этого года реку Тиса попало 1500 кубометров отходов.

Как недавно заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, с начала года в бассейне реки Тиса обнаружили 42 незаконных свалки.

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