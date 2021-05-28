Госэкоинспекция: 40% населенных пунктов Закарпатья не обеспечены вывозом отходов

Государственная экологическая инспекция обнаружила, что 40% населенных пунктов Закарпатской области не обеспечены централизованным сбором бытовых отходов . Это зафиксировали в ходе проверок исполнительской дисциплины в органах местного самоуправления региона.

Глава ГЭИ Андрей Малеваный заявил, что это в основном сложно доступные горные районы, из которых мусор просто смывается потоками к реке Тиса.

"Поэтому дал поручение ГЭИ в Закарпатье обеспечить охват проверками и таких населенных пунктов. Необходимо проверить, имеют ли они разработанные схемы санитарной очистки, а при отсутствии - предоставить предписания на их создание", - сказал глава инспекции.

По его словам, ведомство усиливает меры контроля по выявлению несанкционированных свалок в прибрежно-защитных полосах.

"Уходим от превентивных мер и после фиксации нарушения будем сразу рассчитывать убытки", - проинформировал Малеваный.

Следующей проблемой области остается незаконная вырубка и захламленность лесов.

"Активизации рубок и других "лесных" нарушений следует ожидать после завершения сезона тишины. Поэтому обращаю внимание на усиление работы в части контроля за состоянием лесов", - добавил глава экоинспекции.