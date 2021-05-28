Держекоінспекція: 40% населених пунктів Закарпаття не забезпечені вивозом відходів
Державна екологічна інспекція виявила, що 40% населених пунктів Закарпатської області не забезпечені централізованим збором побутових відходів. Це зафіксували у ході перевірок виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування регіону.
Глава ДЕІ Андрій Мальований заявив, що це здебільшого складно доступні гірські райони, з яких сміття просто змивається потічками до річки Тиса.
"Тож дав доручення ДЕІ у Закарпатті забезпечити охоплення перевірками і таких населених пунктів. Необхідно перевірити, чи мають вони розроблені схеми санітарного очищення, а за відсутності - надати приписи на їх створення", - сказав очільник інспекції.
За його словами, відомство посилює заходи контролю щодо виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ у прибережно-захисних смугах.
"Відходимо від превентивних заходів і після фіксації порушення будемо одразу розраховувати збитки", - поінформував Мальований.
Наступною проблемою області залишається незаконна вирубка і захаращеність лісів.
"Активізацію рубок та інших "лісових" порушень слід очікувати після завершення сезону тиші. Тож наголошую на посиленні роботи в частині контролю за станом лісів", - додав глава екоінспекції.
Нагадаємо, раніше Мальований повідомив, що тонни сміття, які потрапили в Угорщину по річці Тиса, на 80% мають румунське походження. Такого висновку дійшли після експертизи, яку провела українсько-угорська робоча група.
Як писало РБК-Україна, у березні 2021 року Угорщина поскаржилася на тонни сміття, які припливли по річці Тиса, яка проходить через Україну та Румунію. За перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 кубометрів відходів.
Як нещодавно заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, з початку року у басейні річки Тиса виявили 42 незаконних сміттєзвалища.