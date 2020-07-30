В Госэкоинспекции оценили убытки от затонувшего танкера в Одессе

Затонувший возле пляжа в Одессе танкер Delfi уже нанес ущерб экологии на 20 тысяч долларов. Данные, относительно убытков, переданы в правоохранительные органы.

Об этом в эфире NewsOne заявил глава Госэкоинспеции Андрей Мальованый.

По его словам, на данный момент нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер до сих пор не эвакуировали, в связи с чем возможны утечки нефтепродуктов в дальнейшем.

"Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировки судна. Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет больший вред окружающей среде нанести. Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекция в Одесской области начислено уже около 20 тысяч долларов", - сообщил Мальованый.

Он отметил, что методика подразумевает оценивание ущерба по формуле - 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" прошлой осенью. Судовладелец долгое время отказывался проводить работы по поднятию судна с мели.

Напомним, танкер Delfi должны были поднять с мели вблизи одесского пляжа "Дельфин" до 20 июля, однако буксировщикам не удалось это сделать.

Отметим, 26 июля зафиксировали очередную утечку нефтепродуктов из танкера Delfi из-за чего объявили чрезвычайную ситуацию.