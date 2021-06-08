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В Госэкоинспекции назвали сумму ущерба лесам за почти полгода

Автор: Юлия Струк

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что почти 130 млн гривен убытков было рассчитано Госэкоинспекцией за ущерб лесному фонду. Ущерб нанесли за 5 месяцев этого года.

Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

С января по май территориальные органы инспекции составили более 1,8 тысячи административных протоколов о нарушениях в лесах по всей стране. Чаще всего фиксировали вырубку без разрешительных документов и оценки влияния на окружающую среду; нарушение санитарных и противопожарных правил в лесах, порядка заготовки древесины; засорение леса.

"Каждую неделю мы фиксируем случаи масштабных вырубок в лесхозах, на территориях ПЗФ и в лесополосах... Сотни таких случаев остаются вне контроля ГЭИ, ведь осуществляются в труднодоступных районах, куда транспортные средства инспекторов не могут добраться", - пояснил Малеваный.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Госэкоинспекция планирует закупку квадрокоптеров. С их помощью ГЭИ сможет оперативно выявлять такие нарушения.

Как писало РБК-Украина, 7 июня глава государства Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

Напомним, президент также предложил участникам Конгресса местных и региональных властей разбить в каждой общине новый парк. Всего, по его словам, их число должно превысить 1,5 тысячи.

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Новости Украины Госэкоинспекциялесэкология