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У Держекоінспекції назвали суму збитків лісам за майже півроку

Автор: Юлія Струк

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що майже 130 мільйонів гривень збитків було розраховано Держекоінспекцією за шкоду лісовому фонду. Шкоду завдали за 5 місяців цього року.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".

З січня по травень територіальні органи інспекції склали понад 1,8 тисячі адміністративних протоколів про порушення у лісах по всій країні. Найчастіше фіксували вирубку без дозвільних документів та оцінки впливу на довкілля; порушення санітарних та протипожежних правил у лісах, порядку заготівлі деревини; засмічення лісу.

"Щотижня ми фіксуємо випадки масштабних вирубок у лісгоспах, на територіях ПЗФ та у лісосмугах... Сотні таких випадків залишаються поза контролем ДЕІ, адже здійснюються у важкодоступних районах, куди транспортні засоби інспекторів не можуть дістатися", - пояснив Мальований.

Він підкреслив, що найближчим часом Держекоінспекція планує закупівлю квадрокоптерів. З їх допомогою ДЕІ зможе оперативніше виявляти такі порушення.

Як писало РБК-Україна, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. У рамках цієї програми в Україні за три роки повинні висадити мільярд дерев.

Нагадаємо, президент також запропонував учасникам Конгресу місцевих і регіональних влад розбити в кожній громаді новий парк. Всього, за його словами, їх число має перевищити 1,5 тисячі.

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