В Госдуме угрожают Украине "сокрушительным ударов" в случае атаки на Крымский мост

В случае атаки на Крымский мост в Москве угрожают нанесением "сокрушительного удара" по Киеву, военной инфраструктуре и каналам логистики поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова депутата Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет в комментарии " РИА-Новости ".

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - заявил он.

Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Позже стало известно, что украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины и "с ним всякое может случиться". Он также отметил, что Киев может атаковать мост, как только появится первая техническая возможность.