У Держдумі погрожують Україні "нищівним ударом" у разі атаки на Кримський міст

У разі атаки на Кримський міст у Москві погрожують нанесенням "нищівного удару" по Києву, військовій інфраструктурі та каналам логістики постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова депутата Держдуми від "кримського регіону" Михайло Шеремет в коментарі " РИА-Новости ".

"Спроба атакувати Кримський міст обернеться нищівним ударом по центрах прийняття рішень в Києві, військовій інфраструктурі і каналах логістики поставок зброї. За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це станеться.

Пізніше стало відомо, що українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Кримський міст проходить територіальними водами України і "з ним всяке може трапитися". Він також зазначив, що Київ може атакувати міст, як тільки з'явиться перша технічна можливість.