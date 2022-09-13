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В Госдуме РФ заговорили о войне и призвали к мобилизации

Фото: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Ситуация на фронте за последние два месяца изменилась коренным образом, происходящее переросло в полноценную войну.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По его словам, за два месяца, которые Госдума РФ провела на каникулах, ситуация, в том числе на фронте, изменилась коренным образом.

"Военно-политическая операция переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа. Нам необходима полная мобилизация сил и ресурсов", - заявил Зюганов.

По словам лидера КПРФ, война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, и вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У нее есть два исхода: или победа, или поражение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня на вопрос журналистов о предстоящей мобилизации ответил, что об этом пока в России речь не идет.

Напомним, что вчера депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России. По его словам, без нее «цели» войны в Украине не достичь.

Ранее также сообщалось, что в России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей. Поправки планируют внести в федеральные законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

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