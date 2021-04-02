В Госдуме РФ пригрозили Украине "военной защитой" оккупированного Донбасса

Российская Федерация в случае дальнейшего обострения на Донбассе может официально ввести войска для "защиты" местных жителей и российских граждан. Особенно на фоне поддержки Украины со стороны США.

"… Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе, и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в конституции", - добавил Козенко.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что Пентагон обеспокоен последними действиями России на Донбассе, и в случае эскалации США не оставят Украину наедине с российским агрессором.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию на Донбассе самой системной и масштабной за последние годы.

На прошлой неделе в ходе обстрелов на погибли четверо украинских военных, ситуация обсуждается на уровне лидеров стран нормандского форма.

Также украинская сторона заявляет о большой концентрации российских войск на границе и опасается, что Москва может пойти на провокацию для того, чтобы перейти к полномасштабным боевым действиям.