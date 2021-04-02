Украина разрабатывает разные сценарии реагирования на эскалацию со стороны РФ, - Данилов

СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации относительно обострения на Донбассе и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий. Россия сейчас не демонстрирует намерения прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает пресс-служба Совбеза.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

По словам Данилова, Аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий.

"РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе", - отметил он, добавив, что поддержка со стороны стратегических партнеров Украины является крайне важной для противодействия российской гибридной угрозе.

Посол Канады в Украине заявила о неизменности поддержки Украины со стороны Канады на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями.