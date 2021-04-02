У Держдумі РФ пригрозили Україні "військовим захистом" окупованого Донбасу
Російська Федерація в разі подальшого загострення на Донбасі може офіційно ввести війська для "захисту" місцевих жителів і російських громадян. Особливо на тлі підтримки України з боку США.
Про це заявив депутат Державної думи Андрій Козенко, передає "РИА Новости".
За його словами, американська підтримка України стане актом "відкритої агресії".
"... Росія матиме повне право на захист громадян, які проживають на Донбасі, й своїх співвітчизників, яким зобов'язана надавати всебічну підтримку згідно з затвердженими нещодавно змінами до конституції", - додав Козенко.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявило, що Пентагон стурбований останніми діями Росії на Донбасі, і в разі ескалації США не залишать Україну наодинці з російським агресором.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію на Донбасі найсистемнішою і масштабною за останні роки.
Минулого тижня в ході обстрілу на загинули четверо українських військових, ситуація обговорюється на рівні лідерів країн нормандського форма.
Також українська сторона заявляє про велику концентрацію російських військ на кордоні і побоюється, що Москва може піти на провокацію для того, щоб перейти до повномасштабних бойових дій.