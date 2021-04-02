У Держдумі РФ пригрозили Україні "військовим захистом" окупованого Донбасу

Російська Федерація в разі подальшого загострення на Донбасі може офіційно ввести війська для "захисту" місцевих жителів і російських громадян. Особливо на тлі підтримки України з боку США.

"... Росія матиме повне право на захист громадян, які проживають на Донбасі, й своїх співвітчизників, яким зобов'язана надавати всебічну підтримку згідно з затвердженими нещодавно змінами до конституції", - додав Козенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявило, що Пентагон стурбований останніми діями Росії на Донбасі, і в разі ескалації США не залишать Україну наодинці з російським агресором.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію на Донбасі найсистемнішою і масштабною за останні роки.

Минулого тижня в ході обстрілу на загинули четверо українських військових, ситуація обговорюється на рівні лідерів країн нормандського форма.

Також українська сторона заявляє про велику концентрацію російських військ на кордоні і побоюється, що Москва може піти на провокацію для того, щоб перейти до повномасштабних бойових дій.