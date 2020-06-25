Госдолг вырос менее чем на 1 млрд долларов при стабильном курсе гривны

Фото: доллар и евро (пресс-служба НБУ)

Минфин публикует данные за май, когда правительство еще не получило крупных займов от МВФ и Еврокомиссии

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или 82,12 млрд долларов. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение мая 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,68 млрд долларов (на 0,8%).

Как отметили в пресс-службе Минфина, колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривна по отношению к доллару укрепилась на 0,3%). Таким образом, влияние на состояние государственного долга был незначительным.

В мае 2020 Министерство финансов провело все четыре запланированные аукционы по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,60 гривен. Однако расходы на погашение государственного долга составили 43,20 грн, а на обслуживание - 12,70 грн (в сумме 55,9 млрд долларов).

По состоянию на 31 мая внешний долг составил 1 303,70 млрд грн (59,01% от общей суммы долга) или 48,45 млрд долларов, внутренний долг - 905,76 млрд грн (40,99%) или 33,66 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 947,89 млрд грн (88,16% от общей суммы долга) или 72,40 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 261,57 млрд грн (11,84%) или 9,72 млрд долларов.

Отметим, Украина получила первый транш от МВФ на сумму 2,1 млрд долларов 12 июня.

Кроме того, 10 июня Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить кредиторам 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

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Автор: Александр Белоус