Госдолг Украины уменьшится на 3% в следующем году, - Марченко

Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%. Украина будет осуществлять заимствования в следующем году.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, в этом году дефицит составляет 300 млн гривен.

"Это кризисный год, и нам надо было профинансировать ряд социальных программ, индексации пенсий, фонд COVID-19. У нас есть возможность заимствовать. В следующем году, я считаю, мы можем осуществить заимствования, не создавая давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2021 предусмотрено привлечение кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) на сумму 43,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.