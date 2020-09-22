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Держборг України зменшиться на 3% у наступному році, - Марченко

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 05:13
Держборг України зменшиться на 3% у наступному році, - Марченко
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Державний борг України у 2021 році зменшиться на 3%. Україна буде здійснювати запозичення у наступному році.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

За його словами, у цьому році дефіцит становить 300 мільйонів гривень.

"Це кризовий рік, і нам треба було профінансувати низку соціальних програм, індексацію пенсій, фонд COVID-19. Ми маємо можливість запозичувати. Наступного року, я вважаю, ми також можемо здійснити запозичення, не створюючи тиску на нашу макростабільність. Є впевненість, що у 2021 році вдасться скоротити державний борг на 3%”, - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачено залучення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних фінансових організацій (МФО) на суму 43,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

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