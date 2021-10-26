Госдолг Украины за месяц сократился еще на полмиллиарда долларов

Государственный долг Украины за сентябрь сократился еще на полмиллиарда долларов. Совокупный долг превышает 92 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов .

Сообщается, что на конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 445,52 млрд гривен или в эквиваленте 92,02 млрд долларов.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины снизился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд гривен или на 510 млн долларов. При этом госдолг уменьшился на 31,1 млрд гривен (на 296 млн долларов), а гарантированный государством долг - на 8,7 млрд гривен (213 млн долларов).

Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2 168,82 млрд гривен (81,61 млрд долларов), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% - государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).