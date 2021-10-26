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Госдолг Украины за месяц сократился еще на полмиллиарда долларов

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Киев, Вторник 26 октября 2021 18:18
Госдолг Украины за месяц сократился еще на полмиллиарда долларов Фото: госдолг сократился на 510 млн долларов (freepik.com)
Автор: Сергей Новиков

Государственный долг Украины за сентябрь сократился еще на полмиллиарда долларов. Совокупный долг превышает 92 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Сообщается, что на конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 445,52 млрд гривен или в эквиваленте 92,02 млрд долларов.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины снизился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд гривен или на 510 млн долларов. При этом госдолг уменьшился на 31,1 млрд гривен (на 296 млн долларов), а гарантированный государством долг - на 8,7 млрд гривен (213 млн долларов).

Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2 168,82 млрд гривен (81,61 млрд долларов), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% - государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).

Напомним, в августе государственный долг Украины сократился тоже почти на полмиллиарда долларов.

В общей сложности Киев в 2021 году должен выплатить 585,13 млрд гривен по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннему долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

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