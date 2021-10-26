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Держборг України за місяць скоротився ще на півмільярда доларів

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 18:18
Держборг України за місяць скоротився ще на півмільярда доларів Фото: держборг скоротився на 510 млн доларів (freepik.com)
Автор: Сергей Новиков

Державний борг України за вересень скоротився ще на півмільярда доларів. Сукупний борг перевищує 92 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.

Повідомляється, що на кінець вересня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 445,52 млрд гривень або в еквіваленті 92,02 млрд доларів.

У порівнянні з попереднім місяцем державний і гарантований державою борг України знизився в гривневому еквіваленті на 39,8 млрд гривень або на 510 млн доларів. При цьому держборг зменшився на 31,1 млрд гривень (на 296 млн доларів), а гарантований державою борг - на 8,7 млрд гривень (213 млн доларів).

Державний борг станом на кінець вересня склав 2 168,82 млрд гривень (81,61 млрд доларів), з яких 45,5% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,5% - державний зовнішній борг за кредитами міжнародних фінансових організацій (22,4% загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,2%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%).

Нагадаємо, в серпні державний борг України скоротився теж майже на півмільярда доларів.

Загалом Київ у 2021 році має виплатити 585,13 млрд гривень по державному боргу. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень.

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