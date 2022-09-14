Госдолг Украины в 2023 году может вырасти почти вдвое и превысить 100% от ВВП

Кабинет министров предлагает установить на конец 2023 года предельный объем государственного долга в сумме 6 трлн 406 млрд гривен, что на 76% больше, чем в 2022 году (3 трлн 645 млрд гривен). Госдолг может превысить 100% ВВП Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины в 2023 году составят 1 трлн 279 млрд гривен, расходы - 2 трлн 514 млрд гривен. Предельный дефицит бюджета составит 1 трлн 280 млрд гривен. Минфин имеет право заимствовать 1 трлн 687 млрд гривен (в том числе на внешних рынках - 1 трлн 596 млрд гривен). В то же время Минфину предоставляется право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.