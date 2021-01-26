Держборг України за 2020 рік виріс на 550 млрд гривень

Фото: євро, долари (прес-служба НБУ)

Девальвація гривні призвела до збільшення боргового навантаження

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом грудня 2020 року сума збільшилася у гривневому еквіваленті на 153,64 млрд грн, а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 6,01 млрд доларів.

Станом на 31 грудня зовнішній борг склав 1 518,93 млрд грн (59,52% від загальної суми боргу) або 53,72 млрд доларів, внутрішній борг - 1 033,00 млрд грн (40,48%) або 36,53 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 259,23 млрд грн (88,53% від загальної суми боргу) або 79,90 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 292,70 млрд грн (11,47%) або 10,35 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна в 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості по державному боргу. З цієї суми платежі по внутрішньому боргу складуть 418,80 млрд гривень, по зовнішньому - 166,33 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками 2020 року офіційний курс долара до гривні зріс на 19,4% до 28,27 гривень за долар.