Госдолг США превысил 23 трлн долларов

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Рост долга ускорился после инаугурации президента Дональда Трампа

Государственный долг Соединенных Штатов Америки достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно информации Министерства финансов США, это число актуально по состоянию на четверг, 31 октября.

Рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа - с инаугурации, когда он составлял 19,9 трлн долларов.

При этом, отметку в 22 трлн долларов (76% от ВВП) американский государственный долг достиг в феврале 2019 года. В июне управление Конгресса США по бюджету предупреждало, что к 2049 году размер государственного долга может достичь "беспрецедентного уровня" и составить 144% от ВВП страны и что речь идет о "существенных рисках" для американской экономики.

В августе на рынке американского госдолга сработал один из главных индикаторов предстоящей рецессии: стоимость двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних, что произошло впервые с 2007 года (тогда за этим событием последовал международный финансовый кризис).

Напомним, в США индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов 14 августа. В последний раз индекс Dow Jones терял столько пунктов за день в октябре 2018 года.

Кроме того, 5 августа на фоне торговой войны с Китаем в Соединенных Штатах Америки произошел обвал на рынке акций. Тогда В индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, NASDAQ - на 3,5 процента.