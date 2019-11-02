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Держборг США перевищив 23 трлн доларів

Новини » Економіка     02.11.2019 - 11:11
Держборг США перевищив 23 трлн доларів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зростання боргу прискорився після інавгурації президента Дональда Трампа

Державний борг Сполучених Штатів Америки, досяг рекордної позначки в 23 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, це число актуально станом на четвер, 31 жовтня.

Зростання національного боргу прискорився з моменту приходу на пост президента США Дональда Трампа - з інавгурації, коли він становив 19,9 трлн доларів.

При цьому, відмітку в 22 трлн доларів (76% від ВВП) американський державний борг досяг у лютому 2019 року. У червні управління Конгресу США по бюджету попереджало, що до 2049 року розмір державного боргу може досягти "безпрецедентного рівня" і скласти 144% від ВВП країни, і що йдеться про "істотні ризики для американської економіки.

У серпні на ринку американського держборгу спрацював один з головних індикаторів майбутньої рецесії: вартість дворічних казначейських облігацій ненадовго перевищила прибутковість десятирічних, що відбулося вперше з 2007 року (тоді за цією подією пішов міжнародна фінансова криза).

Нагадаємо, у США індекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) втратив понад 800 пунктів або 3,05% до закриття торгів 14 серпня. Востаннє індекс Dow Jones втрачав стільки пунктів за день в жовтні 2018 року.

Крім того, 5 серпня на тлі торговельної війни з Китаєм у Сполучених Штатах Америки стався обвал на ринку акцій. Тоді В індекс S&P500, в який входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотка, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, NASDAQ - на 3,5 відсотка.

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