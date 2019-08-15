В США индекс Dow Jonesа показал максимальное падение за последние 11 месяцев

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Ранее индекс Dow Jones терял столько пунктов за день в октябре 2018 года

В Соединенных Штатах индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что это произошло на фоне того, как на рынке госдолга США зафиксировали инверсию доходностей двухлетних и десятилетних облигаций.

Как уточняет издание, в последний раз индекс Dow Jones терял столько пунктов за день в октябре 2018 года.

В то же время, S&P 500 в среду потерял 85,72 пункта (-2,39%) – до 2840,6 пункта, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%) – до 7773,94 пункта.

В то же время 14 августа около 13:30 дня по Киеву доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила доходность десятилетних.

Отмечается, что инверсия наблюдалась короткое время, однако ставки по коротким и длинным бумагам остались на близком друг к другу уровне.

Напомним, 5 августа на фоне торговой войны с Китаем в Соединенных Штатах Америки произошел обвал на рынке акций. Тогда В индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, NASDAQ - на 3,5 процента