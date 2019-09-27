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Госдолг за месяц сократился на полмиллиарда долларов

Новости » Финансы    27.09.2019 - 14:27
Госдолг за месяц сократился на полмиллиарда долларов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

После нескольких месяцев роста госдолг начал сокращаться

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2 067,13 млрд грн или 81,92 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение августа 2019 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 0,5 млрд долларов.

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 250,87 млрд грн (60,51% от общей суммы долга) или 49,57 млрд долларов, внутренний долг - 816,26 млрд грн (39,72%) или 32,35 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 809,86 млрд грн (87,55% от общей суммы долга) или 71,73 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 257,26 млрд грн (12,45%) или 10,20 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

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Новости Украины ГосдолгВВПМинистерство финансов Украины
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