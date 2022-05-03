В Госдепе видят мало признаков, что переговоры РФ и Украины дадут результат

Соединенные Штаты Америки видят мало признаков того, что переговоры между РФ и Украиной "проходят плодотворно", так как война все еще продолжается, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

По его словам, Кремль, судя по всему, не желает "вести серьезные переговоры".

Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом перед его поездкой на прошлой неделе в Москву и Киев для разговора с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы, конечно же, будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы (в этом) сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", - сказал Шолле.