У Держдепі США стверджуют, що зуміють залучити Росію до відповідальності
США налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів. У той же час, США зможуть залучити Росію до відповідальності за зловмисні действя.
Про це заявили в прес-службі Держдепу, пише "Голос Америки".
У Держдепі зазначили, що США не відмовляються від подальшої спільної роботи з Росією. Однак у главу кута у відносинах між двома країнами будуть ставитися насамперед інтереси Америки.
"Навіть співпрацюючи з Росією в ім'я просування американських інтересів, ми зможемо залучити Росію до відповідальності за будь-яке з її зловмисних дій", - заявили в Держдепі.
У той же час США заявили про готовність "конструктивно працювати разом з Росією".
"Ми добре розуміємо, на що вони здатні", - заявили в прес-службі.
Раніше повідомлялося, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року.
РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.