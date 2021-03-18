У Держдепі США стверджуют, що зуміють залучити Росію до відповідальності

США налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів. У той же час, США зможуть залучити Росію до відповідальності за зловмисні действя.

Про це заявили в прес-службі Держдепу, пише "Голос Америки".

У Держдепі зазначили, що США не відмовляються від подальшої спільної роботи з Росією. Однак у главу кута у відносинах між двома країнами будуть ставитися насамперед інтереси Америки.

"Навіть співпрацюючи з Росією в ім'я просування американських інтересів, ми зможемо залучити Росію до відповідальності за будь-яке з її зловмисних дій", - заявили в Держдепі.

У той же час США заявили про готовність "конструктивно працювати разом з Росією".

"Ми добре розуміємо, на що вони здатні", - заявили в прес-службі.