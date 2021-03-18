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У Держдепі США стверджуют, що зуміють залучити Росію до відповідальності

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 01:15
У Держдепі США стверджуют, що зуміють залучити Росію до відповідальності Фото: прапор США (pexels)
Автор: Инна Собора

США налаштовані на діалог з Росією там, де це сприяє просуванню американських інтересів. У той же час, США зможуть залучити Росію до відповідальності за зловмисні действя.

Про це заявили в прес-службі Держдепу, пише "Голос Америки".

У Держдепі зазначили, що США не відмовляються від подальшої спільної роботи з Росією. Однак у главу кута у відносинах між двома країнами будуть ставитися насамперед інтереси Америки.

"Навіть співпрацюючи з Росією в ім'я просування американських інтересів, ми зможемо залучити Росію до відповідальності за будь-яке з її зловмисних дій", - заявили в Держдепі.

У той же час США заявили про готовність "конструктивно працювати разом з Росією".

"Ми добре розуміємо, на що вони здатні", - заявили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа.

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