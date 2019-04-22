В Госдепе США сообщили о деталях разговора Трампа и Зеленского

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер сообщил детали разговора президента США Дональда Трампа и лидера на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Волкер написал в Twitter, передает РБК-Украина.

В частности, по его словам, Трамп позвонил "поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами".

"Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал Волкер.

Напомним, кроме Трампа, Владимира Зеленского с победой на выборах поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, председатель Европарламента Дональд Туск.

А комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан подчеркнул, что процесс реформ и реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС должны и далее идти полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере извлечь пользу.