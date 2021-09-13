В Госдепе США считают, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года

По его словам, это связано с тем, что РФ не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Гокстейн.

Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - подчеркнул чиновник.