У Держдепі США вважають, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року

За його словами, це пов'язано з тим, що РФ не поставила достатньо палива на європейський ринок, що в підсумку призвело до зростання цін на ресурс.

"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть закінчитися запаси. І це мене турбує", - заявив Гокстейн.

Він зазначив, що Європа починає новий зимовий період також із загрозою скорочення поставок. Чиновник додав, що США стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії.

"Мова йде не тільки про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей", - підкреслив чиновник.