В Госдепе США прокомментировали обмен пленными между Украиной и Россией

Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных из тюрем России, и иногда это означает тяжелые компромиссы, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Джордж Кент. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся Россией.

Напомним, как сообщил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Это является подготовкой к началу процедуры обмена, которая может состояться 7 сентября.