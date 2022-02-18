В Госдепе США прокомментировали изгнание заместителя посла: "Это шаг к эскалации"

В Госдепартамента США отмечают, что рассматривают такие действия России, как шаг к эскалации.

"Действия России против (Гормана, - ред) не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг эскалации и обдумываем наш ответ", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Там также отметили, что высылка дипломатов без причины может повлиять на связь между правительствами двух стран.

Известно, что у Гормана была действующая виза, и он находился в стране менее трех лет.