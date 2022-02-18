У Держдепі США прокоментували вигнання заступника посла: "Це крок до ескалації"

У Держдепартаменту США зазначають, що розглядають такі дії Росії, як крок до ескалації.

"Дії Росії проти (Гормана, - ред) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту.

Там також зазначили, що висилка дипломатів без причини може вплинути на зв'язок між урядами двох країн.

Відомо, що у Гормана була діюча віза, і він перебував у країні менше трьох років.