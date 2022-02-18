У Держдепі США прокоментували вигнання заступника посла: "Це крок до ескалації"

У США прокоментували ситуацію з вигнанням заступника посла Барта Гормана з посольства в Росії. Як відомо, російська влада вислала американського дипломата після заяв Байдена про можливе вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У Держдепартаменту США зазначають, що розглядають такі дії Росії, як крок до ескалації.
"Дії Росії проти (Гормана, - ред) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту.
Там також зазначили, що висилка дипломатів без причини може вплинути на зв'язок між урядами двох країн.
Відомо, що у Гормана була діюча віза, і він перебував у країні менше трьох років.
Нагадаємо, що Росія відіслала дипломата США з посольства в Москві. Він був важливим співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана.