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У Держдепі США прокоментували вигнання заступника посла: "Це крок до ескалації"

Автор: Наталья Скороход

У США прокоментували ситуацію з вигнанням заступника посла Барта Гормана з посольства в Росії. Як відомо, російська влада вислала американського дипломата після заяв Байдена про можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

У Держдепартаменту США зазначають, що розглядають такі дії Росії, як крок до ескалації.

"Дії Росії проти (Гормана, - ред) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок ескалації і обмірковуємо нашу відповідь", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту.

Там також зазначили, що висилка дипломатів без причини може вплинути на зв'язок між урядами двох країн.

Відомо, що у Гормана була діюча віза, і він перебував у країні менше трьох років.

Нагадаємо, що Росія відіслала дипломата США з посольства в Москві. Він був важливим співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана.

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