В Госдепе США предложили Турции альтернативу российским С-400

Соединенные Штаты предложили правительству Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Однако о какой именно альтернативе идет речь не уточняется.

"Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они (Турция, - ред.) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь,"- заявила она.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других своих союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, иначе Белому дому придется ввести санкции против них.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что США могут ввести санкции против Индии из-за покупки российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон просит всех своих партнеров держаться подальше от российской техники, чтобы избежать санкций США.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.