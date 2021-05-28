UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Госдепе США предложили Турции альтернативу российским С-400

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты предложили правительству Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Однако о какой именно альтернативе идет речь не уточняется.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает CNN TURK.

"Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они (Турция, - ред.) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь,"- заявила она.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других своих союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, иначе Белому дому придется ввести санкции против них.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что США могут ввести санкции против Индии из-за покупки российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон просит всех своих партнеров держаться подальше от российской техники, чтобы избежать санкций США.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурцияЗРК