У Держдепі США запропонували Туреччині альтернативу російським С-400

Сполучені Штати запропонували уряду Туреччини альтернативу в питанні купівлі російських зенітних ракетних систем С-400. Однак про яку саме альтернативу йдеться не уточнюється.

"Придбання С - 400 створює проблему в Альянсі НАТО. Ми представили альтернативу, вони (Туреччина, - ред.) точно знають, що робити. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільний шлях," - заявила вона.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину та інших своїх союзників і партнерів відмовитися від подальших закупівель у Росії зброї і військової техніки, інакше Білому дому доведеться ввести санкції проти них.

Крім того, Міністр оборони США Ллойд Остін натякнув, що США можуть ввести санкції проти Індії через купівлю російських зенітних комплексів С-400. Вашингтон просить всіх своїх партнерів триматися подалі від російської техніки, щоб уникнути санкцій США.

У середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за покупку російських комплексів С-400.