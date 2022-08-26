В Госдепе США предложили перейти к нарративу, что Косово и Сербия - это Европа

По его словам, США хотят послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово - это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия - это Европа", - сказал он.

По словам Эскобара, региону стоит "поскорее решить спорные вопросы" ради объединения и светлого будущего.

Он заявил о необходимости "обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов",

Эскобар и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером в четверг, второй - ночью в пятницу.

Отметим, что конфликт между Сербией и Косово обострился за день до того, как на территории частично признанного государства должны были вступить в силу новые правила для сербов. Они должны были сменить автомобильные номера на выдаваемые косовскими властями, а также получить в дополнение к сербским паспортам косовские документы о личной регистрации.

Сербы, которые преимущественно проживают на севере Косово, не согласились принять такое нововведение и в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Тогда Косово было вынуждено отложить на месяц свое решение в связи с беспорядками, до 1 сентября.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово и пообещал защитить сербов, проживающих на территории частично признанного государства.

В свою очередь президент Косово исключил повторный компромисс с сербами по автомобильным номерам.

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