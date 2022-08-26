У Держдепі США запропонували перейти до наративу, що Косово і Сербія - це Європа

За його словами, США хочуть послати сигнал, що процес вирішення суперечки між Косово і Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти.

"Хочу заявити: після сьогоднішнього дня є підстава для оптимізму. Я б сказав, що речі, про які ми говоримо зараз, є насправді дрібними проблемами в рамках спільної платформи переговорів. Думаю, нам пора забути наратив, що Косово - це Сербія, і перейти до наративу, що Косово і Сербія - це Європа", - сказав він.

За словами Ескобара, регіону варто "скоріше розв'язувати спірні питання" заради об'єднання і світлого майбутнього.

Він заявив про необхідність "обговорювати створення спільноти сербських муніципалітетів",

Ескобар і спецпредставник ЄС з політики Західних Балкан Мирослав Лайчак провели в Белграді два раунди переговорів. Перший закінчився безрезультатно ввечері в четвер, другий - вночі в п'ятницю.

Зазначимо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився за день до того, як на території частково визнаної держави мали набрати чинності нові правила для сербів. Вони мали змінити автомобільні номери на видані косовською владою, а також отримати на додаток до Сербських паспортів косовські документи про особисту реєстрацію.

Серби, які переважно проживають на півночі Косово, не погодилися прийняти таке нововведення і в прикордонних з Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах і навіть обстріляли поліціянтів.

Тоді Косово було змушене відкласти на місяць своє рішення у зв'язку з заворушеннями, до 1 вересня.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Сербії Олександр Вучич розкритикував дії НАТО в Косово і пообіцяв захистити сербів, які проживають на території частково визнаної держави.

Своєю чергою президент Косово виключив повторний компроміс з сербами щодо автомобільних номерів.

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