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Если НАТО будет бездействовать. Вучич пригрозил защитить сербов в Косово

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Белград, Воскресенье 21 августа 2022 19:49
Если НАТО будет бездействовать. Вучич пригрозил защитить сербов в Косово Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово и пообещал защитить сербов, проживающих на территории частично признанного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича, которое приводит The Associated Press.

"Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы защитим наших людей от преследований и погромов, если НАТО не хочет этого делать", - заявил Вучич.

Он добавил, что необходимо прекратить прибытие в северные регионы Косово, где проживают сербы, "косовско-албанских группировок".

Также Вучич в очередной раз обвинил власти Косово в том, что они якобы хотят "убрать сербский народ со своей территории".

Более детально о конфликте между Косово и Сербией можете узнать в видео РБК-Украина.

Напомним, в конце прошлого месяца конфликт между Косово и Сербией обострился. Тогда в Косовско-Митровицком округе, который находится на границе с Сербией, были слышны звуки стрельбы и сирены.

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