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В Госдепе США объяснили, почем до сих пор не состоялся разговор Байдена с Зеленским

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что "звонок должен быть прикреплен действиями". При этом в США ожидают, что такой разговор состоится в ближайшее время.

Об этом в интервью "Голос Америки" сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал Кент.

Ранее Washington Post сообщал, что администрация Байдена откладывает его телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.

Также сообщалось, что в посольстве США в Украине заявили, что администрация Байдена не выдвигала Зеленскому условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с Байденом. При этом в США отметили, что такой разговор обязательно состоится.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байдентелефонный разговор
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