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У Держдепі США пояснили, чому до цих пір не відбулася розмова Байдена з Зеленським

Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден досі не провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через те, що "дзвінок повинен бути прикріплений діями". При цьому в США очікують, що така розмова відбудеться найближчим часом.

Про це в інтерв'ю "Голос Америки" повідомив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями... Це питання, що стоять на порядку денному США і України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху... Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - сказав Кент.

Раніше Washington Post повідомляв, що адміністрація Байдена відкладає його телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Також повідомлялося, що в посольстві США в Україні заявили, що адміністрація Байдена не висувала Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з Байденом. При цьому в США відзначили, що така розмова обов'язково відбудеться.

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