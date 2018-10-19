Правительство Украины должно заняться искоренением системной коррупции, - заместитель госсекретаря США

Кирстен Мэдисон (npu.gov.ua)

США поддерживают процесс перемен в Украине

Для Украины важно, чтобы правительство взяло на себя задачу по искоренению системной коррупции. Об этом на брифинге в НАБУ сообщила заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все еще остается много вопросов в сфере противодействия коррупции. Принятие законодательства о Высшем антикоррупционном суде является важным этапом. Мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги уже вскоре. Для Украины правительство должно взять на себя задачу по искоренению системной коррупции, чтобы Украина и дальше развивалась. На основании того, что я увидела, изменения возможны", - заявила она.

Она добавила, что США поддерживают процесс перемен в Украине.

"Реформа полиции - один из элементов того, как может выглядеть хорошая реформа. У вас есть также сильное гражданское общество, которое работает на благо общества. Детективы и прокуроры НАБУ и САП неутомимо работают для расследования преступлений высокопоставленных чиновников", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.