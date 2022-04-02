ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Госдепе рассказали о беседе Блинкена и Кулебы. О чем говорили

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 00:52
В Госдепе рассказали о беседе Блинкена и Кулебы. О чем говорили Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели телефонный разговор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую военную агрессию против нашей страны, дипломатию и помощь Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.

Общение Блинкена и Кулебы состоялось по итогам их недавней встречи в столице Польши Варшаве.

Как отметил пресс-секретарь американского ведомства, госсекретарь "подчеркнул усилия США по оказанию Украине поддержки, необходимой ей для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны Российской Федерации".

Также Блинкен Гзаявил о непоколебимой и неизменной поддержке США нашего государства и "высоко оценил приверженность Украины участию в дипломатии".

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать привлекать к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД Турции заявили, что новая встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова может пройти через неделю-две.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой