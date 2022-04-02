У Держдепі розповіли про бесіду Блінкена і Кулеби. Про що говорили
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську військову агресію проти нашої країни, дипломатію та допомогу Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держдепу США.
Спілкування Блінкена і Кулеби відбулося за підсумками їх недавньої зустрічі в столиці Польщі Варшаві.
Як зазначив прес-секретар американського відомства, держсекретар "підкреслив зусилля США з надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни Російської Федерації".
Також Блінкен заявив про непохитну і незмінну підтримку США нашої держави та "високо оцінив прихильність України участі в дипломатії".
"Він наголосив, що Сполучені Штати, союзники і партнери будуть продовжувати притягувати до відповідальності винних у звірствах, скоєних в Україні", - йдеться в повідомленні.
Раніше в МЗС Туреччини заявили, що нова зустріч Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова може пройти через тиждень-два.
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