ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Держдепі розповіли про бесіду Блінкена і Кулеби. Про що говорили

Новость на русском →
Субота 02 квітня 2022 00:52
У Держдепі розповіли про бесіду Блінкена і Кулеби. Про що говорили Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську військову агресію проти нашої країни, дипломатію та допомогу Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держдепу США.

Спілкування Блінкена і Кулеби відбулося за підсумками їх недавньої зустрічі в столиці Польщі Варшаві.

Як зазначив прес-секретар американського відомства, держсекретар "підкреслив зусилля США з надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни Російської Федерації".

Також Блінкен заявив про непохитну і незмінну підтримку США нашої держави та "високо оцінив прихильність України участі в дипломатії".

"Він наголосив, що Сполучені Штати, союзники і партнери будуть продовжувати притягувати до відповідальності винних у звірствах, скоєних в Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС Туреччини заявили, що нова зустріч Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова може пройти через тиждень-два.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою