В Госдепе прокомментировали призыв Германи выслать посла США

Нойерт заявила, что США "не поддерживают никакие политические партии"

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки (США) отреагировали на призыв Германии выслать из страны посла США Ричарла Гренелла. Об этом сообщает The Hill.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что США "не поддерживают никакие политические партии".

"Это не то, что мы делаем. Мы поддерживаем демократию, мы поддерживаем страны, которые сами для себя решают, за кого они хотят голосовать", - отметила она.

Так, 5 июня в Германии призвали выслать Ричарда Гренелла после того, как он заявил о необходимости усилить влияние консерваторов в Европе. Она высказала мнение, что те, кто "со стороны захотят определить, кто должен управлять Европой, не могут дальше оставаться на посту дипломата".

Напомним, ранее Вице-председатель Левой партии Германии Сара Вагенкнехт предложила выслать посла США в Германии Ричарда Гренелла из страны, после того как он заявил о необходимости усилить влияние консерваторов в Европе.

При этом министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что принял к сведению критику в отношении американского посла.