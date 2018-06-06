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У Держдепі прокоментували заклик Німеччині вислати посла США

НовиниПолітика    06.06.2018 - 03:33
Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)
Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)

Нойєрт заявила, що США "не підтримують жодні політичні партії"

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки (США) відреагували на заклик Німеччини вислати з країни посла США Річарла Гренелла. Про це повідомляє The Hill.

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойєрт заявила, що США "не підтримують жодні політичні партії".

"Це не те, що ми робимо. Ми підтримуємо демократію, ми підтримуємо країни, які самі для себе вирішують, за кого вони хочуть голосувати", - зазначила вона.

Так, 5 червня в Німеччині закликали вислати Річарда Гренелла після того, як він заявив про необхідність посилити вплив консерваторів в Європі. Вона висловила думку, що ті, хто "зі сторони захочуть визначити, хто повинен керувати Європою, не можуть і далі залишатися на посаді дипломата".

Нагадаємо, раніше Віце-голова Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт запропонувала вислати посла США в Німеччині Річарда Гренелла з країни, після того як він заявив про необхідність посилити вплив консерваторів в Європі.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що взяв до відома критику щодо американського посла.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия, посол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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