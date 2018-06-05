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В Германии требуют выслать из страны посла США

НовостиПолитика    05.06.2018 - 19:19
Фото: Сара Вагенкнехт (flickr.com dielinke_nrw)
Фото: Сара Вагенкнехт (flickr.com dielinke_nrw)

Вице-председатель Левой партии Германии предложила выслать посла США в Германии

Вице-председатель Левой партии Германии Сара Вагенкнехт предложила выслать посла США в Германии Ричарда Гренелла из страны, после того как он заявил о необходимости усилить влияние консерваторов в Европе. Об этом она сказала в интервью Die Welt.

"Любой кто, как американский посол Ричард Гренелл, со стороны захочет определить, кто должен управлять Европой, тот не может дальше оставаться на посту дипломата", - заявила она.

При этом министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что принял к сведению критику в отношении американского посла.

"Я принял к сведению эти заявления, а также критику в отношении него", - сказал глава немецкого МИД, которого цитирует Suddeutsche Zeitung.

Напомним, 27 апреля Гренелла Сенат США принял в качестве нового посла в Германии.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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