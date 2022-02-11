В Госдепе предупредили о визовых ограничениях для России в случае вторжения в Украину

Визовые ограничения будут в числе мер в отношении России, которые предпримут США в случае вторжения в Украину. В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире MSNBC .

"Я надеюсь, что президент Владимир Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", - сказала она.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

Ранее в четверг Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам уже сейчас покинуть Украину "в связи с угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19".

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.