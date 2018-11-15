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У Держдепі пообіцяли, що другий пакет санкцій проти РФ буде "більш драконівським"

Новини » Політика    15.11.2018 - 03:58
У Держдепі пообіцяли, що другий пакет санкцій проти РФ буде "більш драконівським"
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Зміст нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів поки невідомий

Зміст другого пакету санкцій Сполучених Штатів проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великій Британії поки не ухвалено, але він буде "більш драконівським". Про це заявив помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки Крістофер Форд, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ у Heritage Foundation.

Він додав, що зараз відбувається активна розробка другого пакету санкцій проти РФ.

"У нас немає відповіді про набір (другого пакету санкцій, - ред.). Над цим зараз активно працюють. Це складне питання. Другий етап буде більш драконівським", - заявив Форд.

З його слів, через украй суворі заходи, заплановані в другому пакеті санкцій, його слід ухвалювати дуже обережно.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів має намір запровадити нові санкції проти Росії, оскільки не може впевнитися в тому, що Росія дотримується міжнародного аконодавства про хімічну зброю після отруєння у Солсбері російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

США також закликали Європейський союз не послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку становить Кремль, тільки зростає.

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