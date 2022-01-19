У Держдепі підтвердили виділення Україні військової допомоги на 200 млн доларів
Представник Держдепартаменту підтвердив достовірність повідомлень, що з'явилися раніше, про виділення Україні додаткової військової допомоги на суму 200 млн доларів. У Вашингтоні зазначили, що"підтримують суверенітет і територіальну цілісність України".
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на агентство Reuters.
"У грудні уряд США схвалив додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 200 млн доларів", - пише видання.
При цьому представник американського зовнішньополітичного відомства, який подорожує з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заявив, що в Держдепі підтримують недоторканність українських кордонів.
"Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і будемо продовжувати надавати необхідну Україні підтримку", - заявив він.
Нагадаємо, раніше телеканал NBC повідомив, що США вже підготували новий пакет військової допомоги Україні.
Крім того, за даними цього ж телеканалу, США готові надати Україні ракети класу Stinger.