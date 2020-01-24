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У Держдепі підтвердили візит Помпео до України

Новини » Політика     24.01.2020 - 19:22
У Держдепі підтвердили візит Помпео до України
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео прилетить у Київ 30 січня

Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео відвідає Україну 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

Як повідомляється, Помпео з 30 січня по 4 лютого відвідає з візитом Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

30 січня держсекретар прибуде в Київ, де у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також главами зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.

1 лютого Помпео зустрінеться в Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенко і міністром закордонних справ Володимиром Макєєвим.

Після цього голова Державного департаменту попрямує в Казахстан, де проведе переговори з президентом республіки Касим-Жомартом Токаевим і першим президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим.

З 2 по 3 лютого Помпео буде перебувати в Узбекистані, де зустрінеться з президентом Шавкатом Мірзієєвим, а також візьме участь у міністерській зустрічі у форматі "C5+1".

Нагадаємо, 1 січня 2020 року стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня, у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
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